Войска РФ атаковали пять областей Украины: в ОВА рассказали о жертвах и разрушениях 18 июня, 10:58 Последствия российского обстрела в Запорожской области (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

За минувшие сутки и утром в воскресенье, 18 июня, войска РФ атаковали населенные пункты пяти областей Украины, в частности, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Запорожской и Сумской.

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли Купянск.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, поврежден частный жилой дом. Обошлось без пострадавших.

Также противник обстреливал другие населенные пункты региона.

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В селе Гурьев Казачок Богодуховского района в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли два человека — 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, они были волонтерами.

В селе Одноробовка Богодуховского района в результате артиллерийских обстрелов поврежден парк отдыха и повреждена газовая сеть.

В результате обстрелов Волчанска повреждены три жилых дома и хозяйственные сооружения.

В Донецкой области за сутки погибли двое гражданских, еще трое получили ранения.

Глава ОВА Павел Кириленко уточнил, что двое погибших — жители Угледарской громады.

Войска РФ обстреливали Авдеевку, Константиновку и Северск. Среди пострадавших есть ребенок.

В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив 467 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, БПЛА и авиации.

По Херсону оккупанты выпустили 29 снарядов.

В результате вражеских атак погиб человек, еще четверг, в том числе ребенок, получили ранения.

В Запорожской области войска РФ нанесли удары по 20 городам и селам региона, совершив 96 обстрелов по разным видам вооружения.

Повреждены дома и машины. В результате российского обстрела Орехова ранен мужчина.

По Сумской области россияне выпустили снаряды в Хотинской, Краснопольской, Юнаковской, Эсманской, Середино-Будской, Великописаревской громадам. Зафиксировано 59 взрывов.