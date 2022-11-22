В Орехове оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи, есть жертвы — глава Запорожской ОВА 22 ноября, 11:57 В результате удара погиб соцработник, еще два человека получили ранения (Фото:ГСЧС)

Днем во вторник, 22 ноября, войска РФ начали обстреливать Орехов Запорожской области, один из снарядов попал в пункт выдачи гуманитарной помощи. Погиб один человек, двое ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, в результате прямого попадания в помещение школы, где находился пункт выдачи, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения.

Видео дня

«Жертв могло быть значительно больше, но их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, избегая создания очередей и скоплений людей и наличия рядом оборудованных укрытий», — добавил Старух.

Войска РФ систематически обстреливают прифронтовой Орехов, выпуская по населенному пункту сотни снарядов.

19 ноября целью российских оккупантов стали гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Белозерке Херсонской области. Тогда ранения в результате атак РФ получили пять человек.