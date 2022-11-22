В Орехове оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи, есть жертвы — глава Запорожской ОВА

22 ноября, 11:57
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В результате удара погиб соцработник, еще два человека получили ранения (Фото:ГСЧС)

В результате удара погиб соцработник, еще два человека получили ранения (Фото:ГСЧС)

Днем во вторник, 22 ноября, войска РФ начали обстреливать Орехов Запорожской области, один из снарядов попал в пункт выдачи гуманитарной помощи. Погиб один человек, двое ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, в результате прямого попадания в помещение школы, где находился пункт выдачи, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=7nwEzJVIhi8

«Жертв могло быть значительно больше, но их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, избегая создания очередей и скоплений людей и наличия рядом оборудованных укрытий», — добавил Старух.

Войска РФ систематически обстреливают прифронтовой Орехов, выпуская по населенному пункту сотни снарядов.

19 ноября целью российских оккупантов стали гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Белозерке Херсонской области. Тогда ранения в результате атак РФ получили пять человек.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожская область Гуманитарная помощь Война России против Украины Орехов

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