Оккупанты обстреляли пожарную часть в Волчанске: уничтожены машины спасателей 14 марта, 09:27 Спасатели ликвидируют последствия атак российских оккупантов на украинские города (Фото:ГСЧС)

За минувшие сутки войска РФ атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области, в Волчанске под обстрел попала пожарная часть.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, там в результате обстрелов российскими оккупантами повреждено по меньшей мере четыре частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС. Уничтожены две машины спасателей. Обошлось без пострадавших.

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Также войска РФ атаковали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Из села Гряниковка удалось госпитализировать гражданских, которые накануне получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Синегубов также добавил, что на линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районах Гряниковки и Двуречной, но потерпел неудачу и отступил с потерями.

Ранее глава ОВА сообщил, что 29 населенных пунктов остаются под российской оккупацией. Активные боевые действия в регионе продолжаются в трех серых зонах.