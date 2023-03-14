Оккупанты обстреляли пожарную часть в Волчанске: уничтожены машины спасателей

14 марта, 09:27
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Спасатели ликвидируют последствия атак российских оккупантов на украинские города (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидируют последствия атак российских оккупантов на украинские города (Фото:ГСЧС)

За минувшие сутки войска РФ атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области, в Волчанске под обстрел попала пожарная часть.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, там в результате обстрелов российскими оккупантами повреждено по меньшей мере четыре частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС. Уничтожены две машины спасателей. Обошлось без пострадавших.

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Также войска РФ атаковали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Из села Гряниковка удалось госпитализировать гражданских, которые накануне получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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Синегубов также добавил, что на линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районах Гряниковки и Двуречной, но потерпел неудачу и отступил с потерями.

Ранее глава ОВА сообщил, что 29 населенных пунктов остаются под российской оккупацией. Активные боевые действия в регионе продолжаются в трех серых зонах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область ГСЧС Волчанск Война России против Украины

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