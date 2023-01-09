Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне, разрушена электроподстанция

9 января, 13:53
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В результате атак российских оккупантов разрушена электроподстанция (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

В результате атак российских оккупантов разрушена электроподстанция (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

В ночь на понедельник, 9 января, войска РФ обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсоне, спровоцировав пожар.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

«Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения», — отметил он.

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Янушевич добавил, что в результате атаки российских оккупантов разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных.

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При этом, подача тепла и света в Херсоне не прекращалось.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.

https://www.youtube.com/watch?v=VFNoeT6hL0U&feature=emb_title

В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.

В Херсоне были повреждены здания областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

5 января войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне. Ранее в тот же день стало известно о российских обстрелах центральной части Херсона. В результате атаки погиб 18-летний парень.

6 января оккупанты повторно ударили по пожарной части города. Погиб спасатель, есть раненые.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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