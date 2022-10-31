РФ повредила объект энергетической инфраструктуры, который питает 350 тысяч квартир в Киеве — Кличко

31 октября, 09:33
Поделиться:
Последствия ударов РФ по Киеву 18 октября (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Последствия ударов РФ по Киеву 18 октября (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Утром в понедельник, 31 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры, часть Киева осталась без света и воды. Без электроэнергии могут быть около 350 тысяч квартир.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, в результате атаки российских оккупантов часть украинской столицы осталась без света и воды.

Видео дня

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», — отметил Кличко.

В то же время, он не уточнил, был ли нанесен удар именно по Киеву или по Киевской области.

Позже Кличко добавил, что поврежден объект энергетической инфраструктуры, который питает около 350 тысяч квартир в Киеве.

Читайте также:
Из-за массированных ударов по критической инфраструктуре вводятся экстренные отключения электроэнергии — Тимошенко

Энергетики вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работает ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях. Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X