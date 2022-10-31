РФ повредила объект энергетической инфраструктуры, который питает 350 тысяч квартир в Киеве — Кличко
Последствия ударов РФ по Киеву 18 октября (Фото:Anna Voitenko/Reuters)
Утром в понедельник, 31 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры, часть Киева осталась без света и воды. Без электроэнергии могут быть около 350 тысяч квартир.
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.
По его словам, в результате атаки российских оккупантов часть украинской столицы осталась без света и воды.
«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», — отметил Кличко.
В то же время, он не уточнил, был ли нанесен удар именно по Киеву или по Киевской области.
Позже Кличко добавил, что поврежден объект энергетической инфраструктуры, который питает около 350 тысяч квартир в Киеве.
Энергетики вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работает ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях. Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры.