Войска РФ ударили по Днепропетровской области: в Никополе повреждены многоэтажки, больница и школа

8 ноября, 08:33
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Российские снаряды повредили многоэтажки в Никополе (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские снаряды повредили многоэтажки в Никополе (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на вторник, 8 ноября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область, пострадал Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты открывали огонь из Градов и тяжелой артиллерии по двум громадам — Марганецкой и Никопольской.

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В результате вражеских атак пострадавших нет, но есть разрушения.

В Никополе повреждены около десяти многоэтажек и частных домов. Также снаряды оккупантов попали по двум промышленным предприятиям, больнице, школе, профтехучилищу, повреждены машины и газовод.

https://www.youtube.com/watch?v=rycWTTVoHBA

В остальных районах ночь прошла под звуки сирены, но атак не зафиксировано.

Войска РФ систематически бьют по населенным пунктам Днепропетровской области, запуская также ракеты и дроны-камикадзе. Часто от атак оккупантов страдает Никополь.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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