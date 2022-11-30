Выпустили около 30 снарядов. Войска РФ атаковали Никополь и одну из громад Днепропетровской области 30 ноября, 08:34 Поврежденные у результате ракетных ударов дома жителей Никополя (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Утром в среду, 30 ноября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область — под обстрелом оказались Никополь и Марганецкая громада.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты обстреляли Никопольский район из Градов и тяжелой артиллерии. Туда прилетели около 30 снарядов.

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По предварительным данным, люди не пострадали.

Представители ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий. Выясняют детали.

В других районах всю ночь была воздушная тревога, но обошлось без вражеских атак.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.

В ночь на 29 ноября РФ выпустила по Днепру четыре ракеты. Они попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения, начался пожар.

26 ноября РФ также нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице. Погиб один человек.

На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.