Выпустили около 30 снарядов. Войска РФ атаковали Никополь и одну из громад Днепропетровской области
Поврежденные у результате ракетных ударов дома жителей Никополя (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
Утром в среду, 30 ноября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область — под обстрелом оказались Никополь и Марганецкая громада.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, российские оккупанты обстреляли Никопольский район из Градов и тяжелой артиллерии. Туда прилетели около 30 снарядов.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Представители ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий. Выясняют детали.
В других районах всю ночь была воздушная тревога, но обошлось без вражеских атак.
Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.
В ночь на 29 ноября РФ выпустила по Днепру четыре ракеты. Они попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения, начался пожар.
26 ноября РФ также нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице. Погиб один человек.
На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.