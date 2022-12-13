Войска РФ выпустили по Днепропетровской области более 50 снарядов: значительно пострадал Никополь 13 декабря, 08:33 Российские оккупанты накрыли Градами и тяжелой артиллерией три громады (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на вторник, 13 декабря, войска РФ выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области более 50 снарядов, значительно поврежден жилой сектор Никополя.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты обстреливали из Градов и тяжелой артиллерии три громады — Никопольскую, Красногригорьевскую и Марганецкую.

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В Никополе повреждены около десяти многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин и линии электропередач. Обстрел вызвал пожар, его уже удалось потушить.

В Красногригорьевской громаде повреждены более десяти частных домов и хозяйственных сооружений, повреждены электросети. Один из снарядов уничтожил гараж и машину.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты также применяют для атак на регион дроны-камикадзе. 7 декабря декабря удалось сбить все восемь ударных вражеских беспилотников.