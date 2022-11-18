Войска РФ выпустили по жилым кварталам Никополя более 40 снарядов: власти рассказали о разрушениях
В Никополе повреждены многоэтажки (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на пятницу, 18 ноября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области, пострадал Никополь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО, по городу выпустили более 40 снарядов.
Под вражеский огонь попали жилые кварталы, люди не пострадали.
Повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.
Снаряды войск РФ также попали в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили.
Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.
В результате атак по Никополю 17 ноября повреждены 20 многоэтажек и частных домов, около десяти хозяйственных построек, машины, и колледж.
В этот же день российские ракеты атаковали Днепр. Снаряды попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие, возник сильный пожар. Пострадали 23 человека, среди них 15-летняя девочка.