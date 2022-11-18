Войска РФ выпустили по жилым кварталам Никополя более 40 снарядов: власти рассказали о разрушениях 18 ноября, 08:33 В Никополе повреждены многоэтажки (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на пятницу, 18 ноября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области, пострадал Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО, по городу выпустили более 40 снарядов.

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Под вражеский огонь попали жилые кварталы, люди не пострадали.

Повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.

Снаряды войск РФ также попали в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили.

Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.

В результате атак по Никополю 17 ноября повреждены 20 многоэтажек и частных домов, около десяти хозяйственных построек, машины, и колледж.

В этот же день российские ракеты атаковали Днепр. Снаряды попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие, возник сильный пожар. Пострадали 23 человека, среди них 15-летняя девочка.





