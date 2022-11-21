Войска РФ выпустили по Днепропетровской области 60 снарядов: в Никополе есть разрушения

21 ноября, 08:38
Поделиться:
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на понедельник, 21 ноября, войска РФ ударили по трем громадам Днепропетровской области, в Никополе есть разрушения и пострадавший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, пострадали Никопольская, Марганецкая и Мировская громады. Российские оккупанты выпустили около 60 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии.

Видео дня

В Никополе в результате вражеских атак ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь.

https://www.youtube.com/watch?v=7vUIPirXL7c

В городе повреждены частные дома, лодки и автомобили.

В Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших. Детали обстрелов выясняются.

Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.

В результате атак по Никополю 17 ноября повреждены 20 многоэтажек и частных домов, около десяти хозяйственных построек, машины, и колледж.

В этот же день российские ракеты атаковали Днепр. Снаряды попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие, возник сильный пожар. Пострадали 23 человека, среди них 15-летняя девочка.

18 ноября по Никополю было выпущено более 40 снарядов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X