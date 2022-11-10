Ночью войска РФ атаковали Никополь: повреждены многоэтажки и частные дома 10 ноября, 08:31 Российские снаряды повредили жилые многоэтажки в Никополе (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на четверг, 10 ноября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области, пострадал Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

В результате атак российских оккупантов есть разрушения в трех громадах — Марганецкой, Красногригоревской и Никопольской.

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В Никополе пострадала 80-летняя женщина. В городе повреждено десять многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.

Удары РФ спровоцировали пожары, спасателям удалось потушить огонь.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах обошлось без пострадавших.

В Красногригорьевской громаде повреждены жилые дома и электросети.

Накануне РФ ударила дронами-камикадзе по Днепру. Уничтожено логистическое предприятие, ранены четыре человека.