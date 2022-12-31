Предновогодняя ночь была неспокойной. Оккупанты трижды обстреляли один из районов Днепропетровской области
Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на воскресенье, 31 декабря, войска РФ выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области более двух десятков снарядов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
Как отмечается, россияне трижды открывали огонь по району тяжелой артиллерии. Обстреляли две общины – Мировскую и Марганецкую. Выпустили около 20 снарядов.
Люди не пострадали. Последствия атак выясняются.
По словам Резниченко, в других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций.
Войска РФ практически каждый день обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты также применяют для атак на регион дроны-камикадзе.
Наибольшие повреждения общин Никопольского района. Страдает также и сам Никополь.