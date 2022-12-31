Предновогодняя ночь была неспокойной. Оккупанты трижды обстреляли один из районов Днепропетровской области 31 декабря, 08:03 Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на воскресенье, 31 декабря, войска РФ выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области более двух десятков снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Как отмечается, россияне трижды открывали огонь по району тяжелой артиллерии. Обстреляли две общины – Мировскую и Марганецкую. Выпустили около 20 снарядов.

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Люди не пострадали. Последствия атак выясняются.

По словам Резниченко, в других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций.

Войска РФ практически каждый день обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты также применяют для атак на регион дроны-камикадзе.

Наибольшие повреждения общин Никопольского района. Страдает также и сам Никополь.