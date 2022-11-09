Войска РФ нанесли удар по Николаеву: в ОП показали видео последствий

9 ноября, 12:38
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Российские оккупанты нанесли три удара по Николаеву 9 ноября (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли три удара по Николаеву 9 ноября (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Утром в среду, 9 ноября, войска РФ нанесли удары по Николаеву, есть разрушения.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, были зафиксировано три «прилета».

«РФ утром обстреляла Николаев. Зафиксировано три прилета. Попали в частные помещения и предприятия», — резюмировал он.

Видео дня

Тимошенко также показал фото и видео последствий российских атак.

За минувшие сутки войска РФ также обстреляли два района Николаевской области — Николаевский и Баштанский.

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Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, в результате вражеских ударов есть разрушения промышленной и гражданской инфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=7LuOavXlaqk&t=1188s

Обошлось без жертв и пострадавших.

Российские оккупанты систематически обстреливают Николаев и Николаевскую область.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Война России против Украины

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