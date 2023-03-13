Удар РФ по Николаевской области: количество погибших возросло до двух человек, среди раненых — ребенок 13 марта, 08:55 Российские оккупанты ударили по жилому сектору Куцурубской громады (Фото:ДСНС)

Количестве погибших в результате удара войск РФ по Куцурубской громаде Николаевской области утром в понедельник, 13 марта, возросло до двух человек.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram, погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г. р.

Ребенка семи лет забрала скорая.

Также ранения получили еще два человека.

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Утром 13 марта войска РФ ударили по населенному пункту Куцурубской громады Николаевского района. Сообщалось об одном погибшем. Ким заявлял, что под завалами жилых домов могут быть люди.

В ночь на 12 марта оккупанты обстреляли Очаков, в результате атаки загорелось несколько авто. Обстрел произошел со стороны Кинбурской косы.

