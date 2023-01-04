Удар РФ по многоэтажке в Курахово: количество пострадавших возросло 4 января, 13:58 Во время обстрела Курахово 3 января один из снарядов РФ попал в многоэтажку (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Количество пострадавших в результате обстрела войсками РФ жилого квартала Курахово Донецкой области 3 января возросло до четырех человек. Ранее сообщалось о двух раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Он уточнил, что вражеский снаряд попал в пятиэтажку. Погиб человек.

Также ночью российские оккупанты стреляли по Горняку Кураховской громады, а утром в среду, 4 января — по Веселому Очеретинской громады. Из Градов войска РФ обстреляли Авдеевку. Обошлось без пострадавших.

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За минувшие сутки оккупанты также обстреляли Константиновку, там пострадала промышленная зона и территория вблизи школы.

В Соледарской громаде в результате вражеских атак погиб один человек в Благодатном, повреждены восемь домов в Парасковеевке и пять домов в Никифоровке. В Бахмуте повреждено историческое здание в центре города.

На Лисичанском направлении за сутки зафиксировано более 20 прилетов по Торскому и Заречному. Без пострадавших.

Ситуация на фронте в Донецкой области остается наиболее сложной. В последние дни войска РФ усилили обстрелы прифронтовых городов.

2 января россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Одна из ракет попала в ледовую арену Альтаир. Повреждены также здания церкви, автовокзала, частные дома.

Оккупанты также атаковали Краматорск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Донбассе российские оккупанты пытаются продвинуться, используя все доступные ресурсы.