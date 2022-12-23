Войска РФ нанесли удары по Никополю и Марганцу
Российские оккупанты систематически бьют по населенным пунктам Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на пятницу, 23 декабря, войска РФ открыли огонь из тяжелой артиллерии по населенным пунктам Днепропетровской области.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, под ударом оказались Никополь и Марганец.
Обошлось без жертв и пострадавших.
В Никополе российские снаряды повредили частные дома, хозяйственные постройки и газопровод.
В Марганце последствия обстрелов выясняются.
В других районах Днепропетровской области звучала воздушная тревога, но ночь прошла без атак российских оккупантов.
Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты также применяют для атак на регион дроны-камикадзе.