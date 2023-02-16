Российские оккупанты снова ударили по Купянску: в ОВА рассказали о разрушениях 16 февраля, 09:43 Харьковская область — под обстрелами российских оккупантов (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В ночь на четверг, 16 февраля, войска РФ нанесли повторный удар по Купянску Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, в результате атаки российских оккупантов сгорели ангар, гаражи и пять машин, включая два автобусу.

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Площадь пожара составила 700 кв.

Обошлось без погибших и пострадавших.

После обстрелов Купянска утром 15 февраля было повреждено шесть частных жилых домов и хозяйственные постройки.

За минувшие сутки враг также обстреливал из танков, минометов и артиллерии Гряниковку, Волчанск, Двуречное, Светличное и другие населенные пункты.

Оккупанты также нанесли авиационные удары по Гранову и Удам.

15 февраля РФ ударила по Купянску ракетами. В результате вражеской атаки значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом.

6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.

Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.



