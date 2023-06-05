Войска РФ атаковали Никополь и Купянск, над Днепропетровской областью сбили Шахед 5 июня, 09:17 Российские оккупанты ударили по Купянску (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В ночь на понедельник, 5 июня, войска РФ атаковали Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, а утром обстреляли Купянск Харьковской области.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, в Никополе повреждены церковь и частное предприятие. Повреждены также девять жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач.

Видео дня

Обошлось без погибших и пострадавших.

Российские оккупанты также атаковали регион дроном-камикадзе, Шахед сбили украинские военные.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в своем Telegram, что в результате атаки по Купянску повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

4 июня войска РФ также нанесли ракетные удары по Чугуеву. Всего по Харьковской области за минувшие сутки ранены три человека.

В Херсонской области за сутки враг выпустил 176 снарядов из разного вида вооружения.

Снаряды попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также по территории и строениям завода и коммунального предприятия Бериславского района.

Два человека поучили ранения.

Противник также дважды наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады в Николаевской области.

Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что пострадавших нет, однако в Очакове повреждены жилые дома.