Войска РФ атаковали Никополь и Купянск, над Днепропетровской областью сбили Шахед
Российские оккупанты ударили по Купянску (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
В ночь на понедельник, 5 июня, войска РФ атаковали Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, а утром обстреляли Купянск Харьковской области.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, в Никополе повреждены церковь и частное предприятие. Повреждены также девять жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Российские оккупанты также атаковали регион дроном-камикадзе, Шахед сбили украинские военные.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в своем Telegram, что в результате атаки по Купянску повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.
4 июня войска РФ также нанесли ракетные удары по Чугуеву. Всего по Харьковской области за минувшие сутки ранены три человека.
В Херсонской области за сутки враг выпустил 176 снарядов из разного вида вооружения.
Снаряды попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также по территории и строениям завода и коммунального предприятия Бериславского района.
Два человека поучили ранения.
Противник также дважды наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады в Николаевской области.
Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что пострадавших нет, однако в Очакове повреждены жилые дома.