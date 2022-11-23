Войска РФ атаковали Купянск: есть жертвы и разрушения гражданской инфраструктуры
В Купянске повреждены жилые дома, поликлиника и школа (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)
Утром в среду, 23 ноября, войска РФ обстреляли Купянск Харьковской области, повреждена гражданская инфраструктура, погибли два человека.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
По его словам, под ударом российских оккупантов оказался жилой дом и поликлиника, также повреждено здание школы.
В результате вражеской атаки погибли два человека.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил в своем Telegram, что ранения получили двое местных жителей, один из них госпитализирован.
В городе также поврежден частный дом.
Глава ОВА добавил, что в течение суток войска РФ обстреливали прифронтовые районы региона.
В Волчанске обстрелами уничтожили несколько домов и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв и пострадавших.
16 сентября защитники Украины полностью освободили Купянск.
Войска РФ периодически обстреливают город.