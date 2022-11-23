Войска РФ атаковали Купянск: есть жертвы и разрушения гражданской инфраструктуры 23 ноября, 08:58 В Купянске повреждены жилые дома, поликлиника и школа (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Утром в среду, 23 ноября, войска РФ обстреляли Купянск Харьковской области, повреждена гражданская инфраструктура, погибли два человека.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, под ударом российских оккупантов оказался жилой дом и поликлиника, также повреждено здание школы.

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В результате вражеской атаки погибли два человека.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил в своем Telegram, что ранения получили двое местных жителей, один из них госпитализирован.

В городе также поврежден частный дом.

Глава ОВА добавил, что в течение суток войска РФ обстреливали прифронтовые районы региона.

В Волчанске обстрелами уничтожили несколько домов и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв и пострадавших.

16 сентября защитники Украины полностью освободили Купянск.

Войска РФ периодически обстреливают город.

