«Множество факторов складываются в одно». Давид Шарп — о причинах и «логике» РФ во время удара по колонии на Запорожье

29 июля, 17:56
Последствия от ударов РФ КАБами по Беленьковской исправительной колонии (Фото: Государственная уголовно-исполнительная служба Украины/Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Военный обозреватель Давид Шарп прокомментировал в эфире Radio NV удар РФ четырьмя КАБами по исправительной колонии в Запорожской области, где погибло 16 человек.

Давид Шарп

израильский военный обозреватель

Этот удар еще предстоит понять, если это возможно. Много таких ударов было, которые не поддавались особой логике, но давайте попробуем предполагать.

Российское командование в общем и целом, кроме разного рода непонятных целей, часто преследует цели нанести удар по военным объектам и по объектам ВПК Украины.

