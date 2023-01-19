Войска РФ ударили по Херсону: один из снарядов попал в многоэтажку, город частично обесточен
Один из снарядов российских оккупантов попал по многоэтажке в Херсоне (Фото:Херсонская областная прокуратура)
Днем в четверг, 19 января, войска РФ обстреляли Херсон.
Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, под удар попали жилые массивы города.
Один из снарядов российских оккупантов попал по многоэтажке, произошло возгорание.
Информация о пострадавших уточняется.
На фото видно, как снаряд повредил одну из внешних стен квартиры.
Также в результате атаки поврежден газопровод и линии электропередач.
Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил в своем Telegram, что из-за вражеского обстрела Херсон частично обесточен.
От электроснабжения отключены более 15 000 абонентов.
На данный момент идет работа по обследованию сетей и переключению потребителей.
Армия РФ регулярно наносит удары по Херсону и области, убивая местных жителей. Ранее 15 января они обстреляли медицинское учреждение в областном центре, 11 января — перинатальный центр.
17 января войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры города.