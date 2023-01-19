Войска РФ ударили по Херсону: один из снарядов попал в многоэтажку, город частично обесточен

19 января, 15:36
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Один из снарядов российских оккупантов попал по многоэтажке в Херсоне (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Один из снарядов российских оккупантов попал по многоэтажке в Херсоне (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Днем в четверг, 19 января, войска РФ обстреляли Херсон.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, под удар попали жилые массивы города.

Один из снарядов российских оккупантов попал по многоэтажке, произошло возгорание.

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Информация о пострадавших уточняется.

На фото видно, как снаряд повредил одну из внешних стен квартиры.

Прокуратура Херсонской области
Фото: Прокуратура Херсонской области

Также в результате атаки поврежден газопровод и линии электропередач.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил в своем Telegram, что из-за вражеского обстрела Херсон частично обесточен.

От электроснабжения отключены более 15 000 абонентов.

https://www.youtube.com/watch?v=VFNoeT6hL0U&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

На данный момент идет работа по обследованию сетей и переключению потребителей.

Армия РФ регулярно наносит удары по Херсону и области, убивая местных жителей. Ранее 15 января они обстреляли медицинское учреждение в областном центре, 11 января — перинатальный центр.

17 января войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры города.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Война России против Украины

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