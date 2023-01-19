Войска РФ ударили по Херсону: один из снарядов попал в многоэтажку, город частично обесточен 19 января, 15:36 Один из снарядов российских оккупантов попал по многоэтажке в Херсоне (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Днем в четверг, 19 января, войска РФ обстреляли Херсон.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, под удар попали жилые массивы города.

Один из снарядов российских оккупантов попал по многоэтажке, произошло возгорание.

Видео дня

Информация о пострадавших уточняется.

На фото видно, как снаряд повредил одну из внешних стен квартиры.

Фото: Прокуратура Херсонской области

Также в результате атаки поврежден газопровод и линии электропередач.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил в своем Telegram, что из-за вражеского обстрела Херсон частично обесточен.

От электроснабжения отключены более 15 000 абонентов.

На данный момент идет работа по обследованию сетей и переключению потребителей.

Армия РФ регулярно наносит удары по Херсону и области, убивая местных жителей. Ранее 15 января они обстреляли медицинское учреждение в областном центре, 11 января — перинатальный центр.

17 января войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры города.



