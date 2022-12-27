Войска РФ ударили по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне: в ОВА показали видео последствий

27 декабря, 13:03
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Осколки от артиллерийских снарядов российских оккупнатов, которыми они обстреляли Херсон (Фото:Скриншот видео Херсонская ОВА/Telegram)

Осколки от артиллерийских снарядов российских оккупнатов, которыми они обстреляли Херсон (Фото:Скриншот видео Херсонская ОВА/Telegram)

Днем во вторник, 27 декабря, войска РФ ударили по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, в здании предприятия выбиты окна. Также есть повреждения в зданиях, которые находились рядом — на станции экстренной медицинской помощи и в детском саду. Повреждения также получил частный дом.

Видео дня

В результате вражеского обстрела обошлось без жертв и пострадавших.

В ОВА также показали видео последствий атаки российских оккупантов.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1607701118892802048?s=46&t=9G2uMk77UT4GErvICvQcdA

24 декабря российские войска обстреляли центр Херсона из Градов, атаковав людные места.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар россиян по Херсону террором и убийством «ради запугивания и удовольствия». Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством.

https://www.youtube.com/watch?v=yjheB3sTmX8&feature=emb_title

По последним данным, погибли 10 человек, 55 ранены. В результате атаки в областном центре горели 66 авто.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Война России против Украины

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