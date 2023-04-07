Войска РФ ударили по Херсону из артиллерии и авиации: есть попадания в многоэтажки и объекты критической инфраструктуры

7 апреля, 08:43
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Последствия российского обстрела жилого сектора Херсона 9 марта (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Последствия российского обстрела жилого сектора Херсона 9 марта (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ обстреляли Херсон из тяжелой артиллерии и авиации семь раз.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram.

По его словам, в результате вражеских атак есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома. Также снаряды попали в объекты критической инфраструктуры и на территорию парка.

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В Херсонской области за сутки были зафиксированы 46 обстрелов, российские оккупанты выпустили 258 снарядов.

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За сутки были ранены семь человек.

Войска РФ систематически обстреливают Херсон и правый берег Херсонской области. 3 апреля оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, где лечатся более 200 пациентов.

Они также используют управляемые авиабомбы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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