Войска РФ ударили по Херсону из артиллерии и авиации: есть попадания в многоэтажки и объекты критической инфраструктуры 7 апреля, 08:43 Последствия российского обстрела жилого сектора Херсона 9 марта (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ обстреляли Херсон из тяжелой артиллерии и авиации семь раз.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram.

По его словам, в результате вражеских атак есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома. Также снаряды попали в объекты критической инфраструктуры и на территорию парка.

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В Херсонской области за сутки были зафиксированы 46 обстрелов, российские оккупанты выпустили 258 снарядов.

За сутки были ранены семь человек.

Войска РФ систематически обстреливают Херсон и правый берег Херсонской области. 3 апреля оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, где лечатся более 200 пациентов.

Они также используют управляемые авиабомбы.