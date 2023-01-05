Войска РФ ударили по Херсонской области: в Херсоне обстреляны жилые кварталы, за сутки есть раненые 5 января, 09:43 Российские оккупанты обстреляли детскую больницу в Херсоне 1 января (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Херсон и населенные пункты Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

По области российские оккупанты открывали огонь более 40 раз.

Девять раз был обстрелян Херсон. Под огнем оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

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За сутки в результате российских обстрелов три человека получили ранения разной степени тяжести.

Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область. В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.

В Херсоне повреждены здания областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

