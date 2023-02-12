Больше всего атаковали микрорайон Остров. Оккупанты 11 раз за ночь били по Херсону, один человек пострадал

12 февраля, 10:00
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Херсонская область (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

За минувшие сутки российские захватчики 49 раз обстреляли территорию Херсонской области, один человек ранен, в Херсоне больше всего от обстрелов страдал микрорайон Остров.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.

«Херсон российская армия обстреливала 11 раз — больше всего от обстрелов страдал микрорайон Остров. В городе вражескими снарядами повреждены жилые дома», — говорится в сообщении.

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В общей сложности российские захватчики 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков, а также нанесли ракетный удар.

«За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов ранения получил один человек», — добавили в ОВА.

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон после бегства из города.

https://www.youtube.com/embed/f_BIiSrbu3s
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Херсон Херсонская область Война России против Украины

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