Атаки РФ на Херсонскую область: оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона, за сутки в области трое погибших, среди раненых — подросток 9 февраля, 10:04 Войска РФ систематически обстреливают Херсон после деоккупации города (Фото:Nacho Doce/Reuters)

За минувшие сутки войска РФ атаковали Херсон и Херсонскую область почти 40 раз.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации в Telegram, российские оккупанты открывали огонь по населенным пунктами региона из артиллерии, РСЗО и минометов.

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По Херсону ударили шесть раз. Снаряды оккупантов попали по жилым кварталам города, задев детский центр реабилитации и жилые дома.

За сутки в регионе погибли три человека, еще четыре жителя получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших 15-летний подросток. Он получил легкую контузию, врачи оказали ему помощь на месте.

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон после бегства из города.

Накануне двое работников местного водоканала попали под вражеский обстрел. Они находятся в тяжелом состоянии.



