Атаки РФ на Херсонскую область: оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона, за сутки в области трое погибших, среди раненых — подросток

9 февраля, 10:04
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Войска РФ систематически обстреливают Херсон после деоккупации города (Фото:Nacho Doce/Reuters)

Войска РФ систематически обстреливают Херсон после деоккупации города (Фото:Nacho Doce/Reuters)

За минувшие сутки войска РФ атаковали Херсон и Херсонскую область почти 40 раз.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации в Telegram, российские оккупанты открывали огонь по населенным пунктами региона из артиллерии, РСЗО и минометов.

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По Херсону ударили шесть раз. Снаряды оккупантов попали по жилым кварталам города, задев детский центр реабилитации и жилые дома.

За сутки в регионе погибли три человека, еще четыре жителя получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших 15-летний подросток. Он получил легкую контузию, врачи оказали ему помощь на месте.

https://www.youtube.com/watch?v=VFNoeT6hL0U

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон после бегства из города.

Накануне двое работников местного водоканала попали под вражеский обстрел. Они находятся в тяжелом состоянии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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