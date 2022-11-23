«Обстрелы усиливаются». В Херсонской области от атак войск РФ погиб подросток, еще двое получили ранения — глава ОВА 23 ноября, 11:14 Войска РФ стали обстреливать правый берег Херсонской области после своего бегства (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Войска РФ усилили обстрелы деоккупированной части Херсонской области, за минувшие сутки погибли два человека, еще десять получили ранения. Среди погибших и пострадавших трое детей.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

В эфире национального телемарафона он рассказал, что ночью в больнице умер 13-летний мальчик. Он получил ранения от кассетного снаряда российских оккупантов, кода они вместе с отцом прятались от обстрелов.

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Еще один 13-летнйи мальчик получил ранения в своем дворе, когда перебегал из летней кухни в дом, он остался без руки. Другой ребенок получил ранение в живот.

«Продолжаются обстрелы, они постоянно усиливаются. Мы имеем дело просто с террористом, который стреляет по гражданской инфраструктуре. У нас есть раненые, у нас есть погибшие», — сказал Янушевич.

В своем Telegram глава ОВА уточнил, что за минувшие сутки под огонь оккупантов попали четыре населенных пункта Бериславского района и шесть — Херсонского.

Войска РФ атаковали Херсон, Белозерку, Степановку, Чернобаевку, Токаревку и Зеленовку, также зафиксировано попадание вражеских снарядов вблизи Музыковки. В результате обстрелов в населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура.

Два человека погибли, еще десять получили ранения различной степени тяжести.

Российские оккупанты начали обстреливать Херсон после бегства из областного центра, который они захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Накануне в результате атак РФ по Херсону погибли три человека, еще один был ранен.



