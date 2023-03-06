Войска РФ обстреляли село в Херсонской области, боеприпасы сбрасывали с дронов — ОВА

6 марта, 14:03
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Российские оккупанты систематически атакуют населенные пункты Херсонской области (Фото:Mykola Tymchenko/Reuters)

Российские оккупанты систематически атакуют населенные пункты Херсонской области (Фото:Mykola Tymchenko/Reuters)

Утром в понедельник, 6 марта, войска РФ обстреляли пгт Казацкое Новокаховской громады в Херсонской области.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, в результате атаки российских оккупантов ранения ноги получила местная жительница.

Враг бил по населенному пункту из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов.

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В пгт повреждены несколько домов, но больше пострадавших и жертв нет.

Войска РФ систематически обстреливают Херсонскую область, а также Херсон.

https://www.youtube.com/watch?v=cuSl1-5-RAE

3 марта в одном из сел Бериславского района обстреляли машину волонтеров, их с тяжелыми ранениями госпитализировали.

Перед этим российские войска из дронов обстреляли очередь за гуманитарной помощью. В результате травмированы девять человек, среди них — ребенок.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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