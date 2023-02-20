Войска РФ обстреляли два района Харьковской области: есть раненые и разрушения 20 февраля, 09:33 Российские оккупанты продолжают атаки на населенные пункты Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Утром в понедельник, 20 февраля, войска РФ обстреляли населенные пункты в двух районах Харьковской области — Купянском и Харьковском.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, в результате вражеской атаки в селе Новоосиново разрушен частный жилой дом. По предварительным данным, под завалами может находиться женщина. На месте работают спасатели.

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В селе Куриловка повреждены здания сельхозпредприятия, произошел масштабный пожар.

В селе Стрелечья ранены двое гражданских. Женщина госпитализирована, мужчина получил медицинскую помощь на месте.

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 11 приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В Купянске повреждено здание медицинского учреждения, объект гражданской промышленности, жилая 9-тиэтажка, частные дома, гараж, хозяйственные постройки и памятники на кладбище.

В селе Липцы повреждены частные жилые дома, два человека получили ранения. В Волчанске осколочные ранения получила женщина 45 лет.

6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.

Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.