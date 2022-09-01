Удары по Харьковской области: один человек погиб, еще пятеро получили ранения — Синегубов 1 сентября, 09:21 Ракетным обстрелам подверглись Изюмский, Харьковский, Богодуховский и Чугуевский районы (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты нанесли сразу несколько ударов по Харьковской области, в результате которых один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил у себя в Telegram-канале глава местной ОВА Олег Синегубов.

По его словам, ракетным обстрелам подверглись Изюмский, Харьковский, Богодуховский и Чугуевский районы.

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«На Изюмщине из-за интенсивных обстрелов пострадали частные домовладения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Балаклее ранения получили четыре мирных жителя, в том числе 13-летний мальчик. Мужчина 50 лет в Балаклее, к сожалению, погиб», — рассказал Синегубов.

Еще один человек пострадал во время обстрела Печенегов в Чугуевском районе, где после попадания ракеты загорелся пятиэтажный жилой дом. Кроме того, около трех часов ночи по поселку был нанесен повторный удар — повреждены частные домовладения и здание амбулатории.

В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено одно из зданий агропредприятия.

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