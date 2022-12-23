Войска РФ ударили ракетами и артиллерией по Харьковской области: ранены медики

23 декабря, 10:22
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РФ обстреливает освобожденные украинские города в Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

РФ обстреливает освобожденные украинские города в Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ нанесли ракетные и артиллерийские удары по Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, российские оккупанты обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

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В Волчанской громаде в результате вражеских атак горели гаражи. Снаряды также попали в хозяйственный блок Центральной районной больницы. Ранения получили четыре работника райбольницы — трое мужчин и женщина.

https://www.youtube.com/watch?v=-JULjy-c6P0

Еще один человек получил осколочные ранения. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Войска РФ также атаковали Купянск, в городе разрушен жилой дом, еще в одном доме начался пожар.

Обошлось без пострадавших.

Синегубов также поблагодарил за работу силы ПВО. Он отметил, что последствия вражеских обстрелов моги быть намного хуже.

Накануне оккупанты обстреляли Купянск, Волчанск и Харьков. Ранее полиция сообщала, что с начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области погибли больше 1600 человек, среди которых 74 ребенка.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область Волчанск Война России против Украины

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