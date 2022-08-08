Войска РФ нанесли удар по густонаселенному району Харькова: есть жертвы 8 августа, 11:00 На месте ударов работают экстренные службы (Фото:ГСЧС)

Утром в понедельник, 8 августа, войска РФ нанесли удар по одному из густонаселенных районов Харькова. Погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, под удар попал Шевченковский район города.

«К сожалению, в результате утренних обстрелов 1 человек погиб, еще 1 — получил ранения. Информация обновляется. Медики экстренной медицинской помощи работают на месте», — написал он в своем Telegram.

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Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что оккупанты обстреляли исторический центр города Павлово Поле.

«Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густозаселенном районе нет», — добавил он.

По словам Терехова, погибший местный житель просто вышел из дома и попал под обстрел.

Также пострадали несколько частных домов.

Войска РФ систематически обстреливают Харьков и область.

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