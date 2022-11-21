Войска РФ ударили по гражданской инфраструктуре в Херсоне, есть раненые — замглавы облсовета 21 ноября, 12:39 Жители Херсона в очереди за бензином после бегства войск РФ из Херсона (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Днем в понедельник, 21 ноября, войска РФ нанесли удар по освобожденному Херсону.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонской облсовета Юрий Соболевский в своем Telegram.

По его словам, были «прилеты» по гражданской инфраструктуре.

«У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается», — уточнил он.

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Другие детали Соболевский не уточнил.

Перед этим Суспільне сообщило о звуках взрывов в городе.

Российские оккупанты начали обстреливать Херсон после бегства из областного центра, который они захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину.

19 ноября в Херсоне прогремели взрывы. Подробности не сообщались.

18 ноября в результате вражеских обстрелов в Херсоне погиб мужчина. Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией.

Несколько недель назад РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными местными жителями.

В город вернулись украинские власти и представители всех силовых структур. Также возобновляют работу почты, операторы мобильной связи, идут работы по восстановлению электроснабжения.

Саперы продолжают работы по разминированию территорий.