Войска РФ обстреляли Семеновку Черниговской области, город полностью обесточен — ОП
Город остался без света после атаки РФ (Фото:Lukas Bato/Unsplash)
Днем в пятницу, 30 декабря, войска РФ обстреляли город Семеновка Черниговской области.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram.
По его словам, вероятно, российские оккупанты открыли огонь из ствольной артиллерии.
«Черниговщина, город Семеновка. Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета», — отметил Тимошенко.
Он добавил, что в результате вражеских обстрелов город полностью обесточен.
Известно также об одном погибшем.
Все детали последствий атаки уточняются.
Семеновка находится в 11 км от границы с Россией. Вероятно, оккупанты обстреляли его с территории РФ.
После ухода войск РФ с территории Черниговской области в конце марта оккупанты систематически обстреливают приграничные районы с территории России.