Войска РФ обстреляли Семеновку Черниговской области, город полностью обесточен — ОП

30 декабря, 12:28
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Город остался без света после атаки РФ (Фото:Lukas Bato/Unsplash)

Город остался без света после атаки РФ (Фото:Lukas Bato/Unsplash)

Днем в пятницу, 30 декабря, войска РФ обстреляли город Семеновка Черниговской области.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

По его словам, вероятно, российские оккупанты открыли огонь из ствольной артиллерии.

«Черниговщина, город Семеновка. Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета», — отметил Тимошенко.

Видео дня

Он добавил, что в результате вражеских обстрелов город полностью обесточен.

https://www.youtube.com/watch?v=X8445z1t-Fg

Известно также об одном погибшем.

Все детали последствий атаки уточняются.

Семеновка находится в 11 км от границы с Россией. Вероятно, оккупанты обстреляли его с территории РФ.

После ухода войск РФ с территории Черниговской области в конце марта оккупанты систематически обстреливают приграничные районы с территории России.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черниговская область Война России против Украины

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