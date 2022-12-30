Войска РФ обстреляли Семеновку Черниговской области, город полностью обесточен — ОП 30 декабря, 12:28 Город остался без света после атаки РФ (Фото:Lukas Bato/Unsplash)

Днем в пятницу, 30 декабря, войска РФ обстреляли город Семеновка Черниговской области.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

По его словам, вероятно, российские оккупанты открыли огонь из ствольной артиллерии.

«Черниговщина, город Семеновка. Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета», — отметил Тимошенко.

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Он добавил, что в результате вражеских обстрелов город полностью обесточен.

Известно также об одном погибшем.

Все детали последствий атаки уточняются.

Семеновка находится в 11 км от границы с Россией. Вероятно, оккупанты обстреляли его с территории РФ.

После ухода войск РФ с территории Черниговской области в конце марта оккупанты систематически обстреливают приграничные районы с территории России.