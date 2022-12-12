Атака РФ на Донецкую область: оккупанты обстреляли центр Горняка из Урагана, ранены восемь человек

12 декабря, 11:26
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Войска РФ обстреляли центр Горняка из РСЗО Ураган (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ обстреляли центр Горняка из РСЗО Ураган (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в понедельник, 12 декабря, войска РФ обстреляли город Горняк Донецкой области из РСЗО Ураган.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, ранения получили восемь человек. Все раненые доставлены в больницу. Нанесенный ущерб в результате вражеской атаки устанавливаются.

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Глава ОВА также призвал мирных жителей эвакуироваться.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил в Telegram, что снаряды российских оккупантов попали по центральной части города — в районе продовольственного рынка.

В Донецкой области ситуация с безопасностью остается самой сложной, в районе Бахмута идут сильные бои. Украинские военные пытаются сдержать наступление войск РФ.

Оккупанты бьют по населенным пунктам региона. 11 декабря они обстреляли спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь в Бахмут.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область РСЗО Ураган Война России против Украины

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