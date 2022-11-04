РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области, повреждена газовая труба — глава ОВА
Спасатели ликвидировали пожар на месте атаки войск РФ (Фото:ГСЧС)
В ночь на пятницу, 4 ноября, войска РФ нанесли удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
По его словам, в результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории Запорожского района.
На месте атаки возник пожар, спасателям удалось его ликвидировать.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
С 10 октября РФ начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине, что привело к снижению мощностей энергосистемы. В стране начали вводить веерные отключения света, а в период сильных нагрузок — экстренные.
31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.