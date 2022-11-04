РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области, повреждена газовая труба — глава ОВА

4 ноября, 10:28
Поделиться:
Спасатели ликвидировали пожар на месте атаки войск РФ (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар на месте атаки войск РФ (Фото:ГСЧС)

В ночь на пятницу, 4 ноября, войска РФ нанесли удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, в результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории Запорожского района.

Видео дня

На месте атаки возник пожар, спасателям удалось его ликвидировать.

https://www.youtube.com/watch?v=brzGWdKzmiw

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

С 10 октября РФ начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине, что привело к снижению мощностей энергосистемы. В стране начали вводить веерные отключения света, а в период сильных нагрузок — экстренные.

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожская область Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X