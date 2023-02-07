Войска РФ ударили по Днепропетровской области из РСЗО: обесточена насосная станция, без воды остались 60 тысяч жителей 7 февраля, 08:37 В результате вражеских обстрелов повреждены дома местных жителей (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

В ночь на вторник, 7 февраля, войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем Telegram.

Российские оккупанты атаковали район дважды, выпустив около четырех десятков снарядов по Марганецкой громаде.

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В результате вражеских обстрелов повреждены линии электропередач, в громаде обесточена одна из насосных станций. Из-за этого девять населенных пунктов и около 60 тысяч жителей остались без воды.

Россияне также повредили четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, электросети и газопровод.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Войска РФ обстреливают населенные пункты Днепропетровской области практически ежедневно с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.