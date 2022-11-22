Войска РФ выпустили по Днепропетровской области около 60 снарядов: какие районы пострадали больше всего

22 ноября, 08:34
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Российские оккупанты ежедневно терроризируют жителей Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты ежедневно терроризируют жителей Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на вторник, 22 ноября, войска РФ выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области около 60 снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты также накрыли огнем из Градов и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой громады.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Eu_-Ne1Gazk

В результате вражеских атак обошлось без жертв и пострадавших.

Спасатели обследуют пораженные территории. Детали обстрелов выясняются.

Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.

В результате атак по Никополю 17 ноября повреждены 20 многоэтажек и частных домов, около десяти хозяйственных построек, машины, и колледж.

В этот же день российские ракеты атаковали Днепр. Снаряды попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие, возник сильный пожар. Пострадали 23 человека, среди них 15-летняя девочка.

18 ноября по Никополю было выпущено более 40 снарядов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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