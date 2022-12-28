Войска РФ всю ночь обстреливали Днепропетровскую область: в ОВА рассказали, какая громада пострадала больше всего 28 декабря, 09:08 Никопольский район оказался под огнем оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на среду, 28 декабря, войска РФ обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram, оккупанты восемь раз открывали огоь из Градов и тяжелой артиллерии.

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Враг ударил по трем громадам — Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Больше всего пострадала Красногригорьевская громада.

Российские снаряды повредили около десяти частных домов и хозяйственных построек, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач. Под ударом оказались и 20 солнечных панелей.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты также применяют для атак на регион дроны-камикадзе.

Наибольшие повреждения в громадах Никопольского района. Страдает также и сам Никополь.