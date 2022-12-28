Войска РФ всю ночь обстреливали Днепропетровскую область: в ОВА рассказали, какая громада пострадала больше всего

28 декабря, 09:08
Поделиться:
Никопольский район оказался под огнем оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Никопольский район оказался под огнем оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на среду, 28 декабря, войска РФ обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram, оккупанты восемь раз открывали огоь из Градов и тяжелой артиллерии.

Видео дня

Враг ударил по трем громадам — Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Больше всего пострадала Красногригорьевская громада.

https://www.youtube.com/watch?v=JZwtSzUWD9o

Российские снаряды повредили около десяти частных домов и хозяйственных построек, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач. Под ударом оказались и 20 солнечных панелей.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты также применяют для атак на регион дроны-камикадзе.

Наибольшие повреждения в громадах Никопольского района. Страдает также и сам Никополь.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X