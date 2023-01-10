Девять часов тревог и обстрелов. Войска РФ ударили по Днепропетровской области Градами и тяжелой артиллерией, есть разрушения

10 января, 08:56
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Спасатели ежедневно ликвидируют последствия ударов РФ по населённым пунктам Украины (Фото:ГСЧС)

Спасатели ежедневно ликвидируют последствия ударов РФ по населённым пунктам Украины (Фото:ГСЧС)

В ночь на вторник, 10 января, войска РФ обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии, атаки длились около девяти часов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram.

По его словам, под огонь российских оккупантов попала Марганецкая громада. Враг запустил по населенным пунктам в это районе более 30 снарядов.

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В результате атак есть разрушения. Повреждены жилые дома и здание кафе. Другие последствия выясняются.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

https://www.youtube.com/watch?v=N4mWcZan9Hc

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. За последние полгода только три ночи в регионе прошли без сирен и обстрелов.

В ночь на 2 января РФ атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. В Днепропетровской области били по Никополю и Марганцу. Силы украинской ПВО сбили над регионом три вражеских беспилотника, а также ракету Х59, она летела на Днепр.

В ночь на 3 и 8 января также пострадал Никополь.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины Грады

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