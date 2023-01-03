Войска РФ атаковали один из районов Днепропетровской области: пострадал Никополь
Последствия вражеских обстрелов населенных пунктов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на вторник, 3 января, войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, российские оккупанты открывали огонь из Ураганов и тяжелой артиллерии.
Более 20 снарядов войска РФ выпустили по Никополю и Покровской громаде.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
В ночь на 2 января РФ атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. В Днепропетровской области били по Никополю и Марганцу. Силы украинской ПВО сбили над регионом три вражеских беспилотника, а также ракету Х59, она летела на Днепр.