Войска РФ ударили по Днепропетровской области: есть «прилет» по энергетическому объекту, повреждены жилые дома

10 марта, 08:56
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Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами и тяжелой артиллерией (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами и тяжелой артиллерией (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на пятницу, 10 марта, войска РФ ударили по Днепропетровской области ракетами и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

По его словам, в Никопольском районе есть «прилет» по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильные разрушения. На месте попадания ракеты возник пожар, его уже удалось ликвидировать.

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Три населенных пункта района частично обесточены, работают энергетики.

Также российские оккупанты дважды обстреляли Красногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии. Повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, админздание.

Повреждены три частных дома и столько же хозяйственных сооружений, авто, линии электропередач.

https://www.youtube.com/watch?v=xlSJAEONX0Y

Во время массированной ракетной атаки на Украину в ночь на 9 марта войска РФ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры и промышленным предприятиям в четырех районах. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Война России против Украины

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