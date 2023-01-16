Войска РФ обстреляли детскую больницу в Херсоне: в одном из корпусов выбиты окна

16 января, 11:03
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Российские оккупанты продолжают обстреливать больницы в Херсоне (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстреливать больницы в Херсоне (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В понедельник, 16 января, войска РФ обстреляли детскую больницу в Херсоне.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, в результате атаки российских оккупантов выбито около 30 окон в неонатальном шестиэтажном корпусе.

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«Корпус пуст. Информация о пострадавших отсутствует», — добавил Тимошенко.

Другие детали пока не сообщаются.

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Армия РФ регулярно наносит удары по Херсону и области, убивая местных жителей. Ранее 15 января они обстреляли медицинское учреждение в областном центре, 11 января — перинатальный центр.

В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.

https://www.youtube.com/watch?v=VFNoeT6hL0U&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

В Херсоне были повреждены дома областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Больница Херсон Война России против Украины

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