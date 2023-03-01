РФ обстреляла два населенных пункта в Херсонской области: три человека ранены, среди них — годовалый ребенок
Войска РФ систематически обстреливают Херсонскую область (Фото:Lisi Niesner/Reuters)
В среду, 1 марта, войска РФ обстреляли населенные пункты в Херсонской области.
Как сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram, артиллерия российских оккупантов ударила по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик. Его госпитализируют в больницу.
Ребенок находится в состоянии средней тяжести, обломками стекла ему ранило уши и лицо.
В селе Змиевка из-за вражеских атак ранения получили два человека, среди них — волонтер из Кривого Рога.
Он приехал в регион помочь местным жителям, но попал под обстрел. Его состояние оценивают как тяжелое. У волонтера осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги.
Пострадавших госпитализировали в Бериславскую больницу, им предоставляют необходимую помощь.
28 февраля войска РФ обстреливали Херсонскую область, погибли четыре человека, еще пять получили ранения.