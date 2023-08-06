Удар по центру переливания крови на Харьковщине: в ОГА сообщили количество погибших 6 августа, 09:45 Россияне вечером 5 августа сбросили авиабомбу на центр переливания крови под Купянском (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Вечером в субботу, 5 августа, российские войска сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови в Купянской громаде Харьковской области. По состоянию на утро в ОВА сообщили о двух погибших в результате атаки.

В Харьковской ОГА уточнили, что удар был нанесен по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района. Там произошел масштабный пожар.

По предварительным данным ОГА, погибло два человека, еще четверо получили ранения.

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Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по центру переливания крови под Купянском. Зеленский заявил, что есть погибшие, но не уточнял их количество.

Также за прошедшие сутки оккупанты обстреливали и другие населенные пункты Харьковской области. Повреждены дома и хозяйственные постройки. В Купянске получил осколочное ранение гражданский мужчина 55 лет.