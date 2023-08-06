Удар по центру переливания крови на Харьковщине: в ОГА сообщили количество погибших

6 августа, 09:45
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Россияне вечером 5 августа сбросили авиабомбу на центр переливания крови под Купянском (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Россияне вечером 5 августа сбросили авиабомбу на центр переливания крови под Купянском (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Вечером в субботу, 5 августа, российские войска сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови в Купянской громаде Харьковской области. По состоянию на утро в ОВА сообщили о двух погибших в результате атаки.

В Харьковской ОГА уточнили, что удар был нанесен по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района. Там произошел масштабный пожар.

По предварительным данным ОГА, погибло два человека, еще четверо получили ранения.

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Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по центру переливания крови под Купянском. Зеленский заявил, что есть погибшие, но не уточнял их количество.

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Также за прошедшие сутки оккупанты обстреливали и другие населенные пункты Харьковской области. Повреждены дома и хозяйственные постройки. В Купянске получил осколочное ранение гражданский мужчина 55 лет.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Харьковская область Харьков Олег Синегубов Купянск Война России против Украины российский терроризм

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