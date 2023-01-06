Войска РФ ударили по центру Курахово: повреждены многоэтажки и больница

6 января, 13:26
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Снаряды российских оккупантов повредили частные дома (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Снаряды российских оккупантов повредили частные дома (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в пятницу, 6 января, войска РФ обстреляли центр Курахово из артиллерии.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, снаряды попали в две многоэтажки и частный дом.

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В результате вражеской атаки также повреждено отделение местной больницы. По предварительным данным, там ранен один человек.

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Кириленко заявил, что оставаться в городе опасно, призвав людей эвакуироваться.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что российские оккупанты ударили по инфекционному отделению больницы, когда там находился 21 человек.

Ранена работница больницы, ей оказывается медицинская помощь.

Ситуация на фронте в Донецкой области остается наиболее сложной. В последние дни войска РФ усилили обстрелы прифронтовых городов.

2 января россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Одна из ракет попала в ледовую арену Альтаир. Повреждены также здания церкви, автовокзала, частные дома.

https://www.youtube.com/watch?v=JbJ6PhVf_VQ

Оккупанты также атаковали Краматорск.

3 и 5 января войска РФ ударили по жилому сектору Курахово.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Донбассе российские оккупанты пытаются продвинуться, используя все доступные ресурсы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Курахово Война России против Украины

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