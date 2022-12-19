Войска РФ ударили по центру Херсона, снова сильно повреждено здание ОВА

19 декабря, 11:46
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Здание Херсонской ОВА снова получило сильные повреждения (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Здание Херсонской ОВА снова получило сильные повреждения (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Днем в понедельник, 19 декабря, войска РФ обстреляли центр Херсона.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки снова сильно повреждено здание Херсонской областной военной администрации.

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На фото видно, что часть здания полностью разрушена.

После бегства российских оккупантов из Херсона 11 ноября войска РФ начали практически ежедневно обстреливать деоккупированный город. 12 декабря был обстрелян микрорайон ХБК, два человека погибли, еще пять получили ранения.

14 декабря войска РФ также обстреляли центр Херсона. Сильные повреждения получили первые два этажа здания Херсонской ОВА.

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Днем 15 декабря РФ снова нанесла удар по центру Херсона, снаряды попали в пункт медпомощи. в 100 метрах от здания ОВА. Погибли два человека, еще двое получили травмы.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что российский снаряд попал в пункт помощи Красного Креста. В результате погибла волонтерка.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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