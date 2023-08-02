Войска РФ атаковали центр Херсона, били прицельно по жилым домам — глава ОВА 2 августа, 10:28 Последствия удара войск РФ по центре Херсона (Фото:Скриншот видео Херсонская ОВА/Telegram)

В ночь на среду, 2 августа, и утром войска РФ атаковали центр Херсона, ударив по жилым кварталам.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram, российские оккупанты прицельно били по домам жителей города. В местах попадания возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

Видео дня

Ранения получили два человека. В состоянии средней тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.

Утром обстрелы Херсона продолжились. Армия РФ ударила по банковскому помещению, а также в дом 78-летней местной жительницы. Здание получило повреждения, женщина не пострадала.

Оккупанты также обстреливали и другие регионы Украины. В Харьковской области в результате ракетного удара по селу Первомайское Изюмского района повреждены магазин и жилые дома, погибла женщина, еще один человек получил ранения.

В селе Петропавловка Купянского района в результате удара авиабомбой ФАБ-500 повреждены три частных дома, произошло одновременно несколько масштабных пожаров.

В Купянске вражескими обстрелами поврежден частный дома и авто.

РФ также атаковала Донецкую область. Глава ОВА Павел Кирилленко рассказал, что ночью россияне выпустили пять ракет по Славянской громаде, обошлось без пострадавших и разрушений.

На Донецком направлении в Курахово ранены два человека, повреждены четыре частных дома и двухэтажка.

В Авдеевке россияне обстреляли коксохимический завод и жилые кварталы, зафиксированы попадания на десяти улицах.

На Горловском направлении повреждено админздание в Торецке, окрестности Нью-Йорка подверглись двум авиаударам.

В Сумской области оккупанты семь раз обстреляли приграничные территории.

Зафиксировано 49 взрывов из минометов, артиллерии и гранатометов.