Войска РФ нанесли удар по центру Берислава: обстрелян рынок, пять человек ранены, трое из них — в тяжелом состоянии 2 января, 10:54 Спасатели ликвидируют последствия одного из вражеских обстрелов в Херсонской области (Фото:ГСЧС)

Утром в понедельник. 2 января, войска РФ нанесли удар по центру Берислава Херсонской области. Пять человек пострадали в результате попадания в рынок.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

«Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки», — отметил глава ОВА.

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Янушевич добавил, трое из пяти пострадавших находятся в тяжелом положении. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь.

Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область. В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен. В Херсоне повреждены здания областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

