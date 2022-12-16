Войска РФ нанесли ракетный удар по городской больнице в Купянске, снаряды попали в здание аптеки

16 декабря, 09:21
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Ракеты попали по больнице в Купянске (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Ракеты попали по больнице в Купянске (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Рано утром в пятницу, 16 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по городской больнице Купянска.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, удар был нанесен, вероятно, ракетами С-300.

«Есть прямое попадание в здание аптеки. Также повреждено инфекционное отделение больницы», — добавил он.

Видео дня

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

https://www.youtube.com/watch?v=bLGHNyvL4eQ

Российские оккупанты систематически обстреливают Харьковскую области, в частности, освобожденный Купянск. 13 декабря под вражеский удар попала скорая помощь, которая ехала на вызов.

Накануне российские оккупанты ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры в Купянске.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область Ракетные удары Купянск Война России против Украины

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