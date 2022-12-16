Войска РФ нанесли ракетный удар по городской больнице в Купянске, снаряды попали в здание аптеки
Ракеты попали по больнице в Купянске (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Рано утром в пятницу, 16 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по городской больнице Купянска.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, удар был нанесен, вероятно, ракетами С-300.
«Есть прямое попадание в здание аптеки. Также повреждено инфекционное отделение больницы», — добавил он.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Российские оккупанты систематически обстреливают Харьковскую области, в частности, освобожденный Купянск. 13 декабря под вражеский удар попала скорая помощь, которая ехала на вызов.
Накануне российские оккупанты ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры в Купянске.